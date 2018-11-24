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حسين السيد يسجل هدفا في خسارة الاتفاق أمام التعاون 4-2

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:07 م
حسين السيد يسجل هدفا في خسارة الاتفاق أمام التعاون 4-2
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الفجر الرياضي
 

نجح فريق التعاون في تحقيق فوز غالي على نظيره الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري السعودي.

 

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري حسين السيد مع فريقه الاتفاق السعودي، وسجل مارسيلو هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 11 وعزز تفوق الاتفاق اللاعب محمد الكويكبي بهدف ثان في الدقيقة 17.

 

وقلص الكاميروني ليندر تاوامبا النتيجة في الدقيقة 30 وعادل هيلدون أوجوستو المنتمي لكاب فيردي النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 49، وعاد تاوامبا للتسجيل في الدقيقة 72 ليتقدم التعاون وأنهى هدف البوروندي سيدريك أميسي في الدقيقة 76 آمال الاتفاق في التعادل.

 

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة 15 في المركز السادس بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 14 نقطة في المركز السابع.

المزيد عن: كورة رياضة حسين السيد التعاون الاتفاق
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