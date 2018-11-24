"أخبار البرلمان × 24 ساعة".. رفع الدعم عن من يتقاضى فوق الـ5000 جنيه شهريا

نشرت بوابة الفجر الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:





* برلماني يطالب برفع الدعم عن من يتقاضي فوق الـ5000 جنيه شهريا





أشاد النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته بمؤتمر "تكافل وكرامة" بإلغاء الدعمُ النقدي والذي سيقتصر على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ لتتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة هي في أمس الحاجة إلى الدعم، مؤكدًا أنها خطوة جيدة لتشجيع الأسر على التمتع بالدعم، وتقليل الكثافة السكانية.





وطالب "عبدالستار"، في تصريح خاص لـ"الفجر" بوجود منظومة عادلة تقوم على إعادة توزيع الدعم على المستحقين، وتنقية البطاقات التموينية من القادرين ووصولها إلى الغير قادرين، وذلك من خلال رفع الدعم عن كل مواطن يتقاضى أكثر من 5000 جنيه دخلًا شهريًا، أو كل من يمتلك حيازة زراعية تفوق الـ5 أفدنة، وغيرها.









* وكيل "نقل النواب" عن حجز تذاكر القطارات بالبريد: "غير فعالة"





انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إتاحة حجز تذاكر القطارات من خلال مكاتب البريد، قائلا: "غير فعالة في القضاء على السوق السوداء، وتخفيف أعباء الزحام عن المواطنين، كما يتخيل البعض".





وأكد "زين"، أن تقليل العنصر البشري أمر ضروري لمنع التلاعب، وتحقيقه يستدعي الاعتماد على ماكينات مخصصة لصرف تذاكر القطارات، مع عدم اقتصار التعامل على الفيزا، والسماح باستخدام الدفع الفوري، من خلال إتاحة أماكن بالماكينة لإدخال النقود، مُشددًا على ضرورة توفير كافة المعلومات التي قد يحتاجها المسافر فيما يخص مواعيد انطلاق القطارات، وتوضيح الأماكن الخالية وتحديد الدرجة وغير ذلك من الخدمات التي يقدمها العنصر البشري في الوسائل التقليدية.





ولفت إلى أن توفير إمكانية التعامل الإلكتروني فيما يخص تذاكر القطارات، يضمن عدم الحاجة إلى التعاون مع مكاتب البريد أو جهة أخرى لبيع التذاكر، لأنها قد تكون الحل الجذري لأزمة السوق السوداء، فإن الشفافية تتحقق من خلال التعامل الإلكتروني، والتي ستكون مُيسرة على الجميع.





* "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول مشكلات تشكيل البعثات الطبية المشرفة على اللحوم المستوردة





تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بتشكيل البعثات الطبية والفنية التى تشرف على اللحوم المستوردة من دول السودان إلى الإقليم المصري.









وقال "فؤاد" فى نص طلب الإحاطة: "أنه إلحاقًا بطلب الإحاطة المقدم بتاريخ 5 يونيه 2018 بخصوص عدم وجود أطباء أو فاحصين بيطريين بالبعثات الطبية التى تشرف على اللحوم المستوردة من دول السودان الشقيقة، نود العلم بأن تلك الأزمة لازالت مستمرة منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه دون مبرر أو سبب وجيه من جانب المسؤولين"، مُضيفا أن البعثات فى الآونة الأخيرة تكونت من (صيدلى _ كيميائى _ فنى معامل) "فقط" دون أن يتم إدراج "طبيب أو فاحص أجنبي" للإشراف على الجودة والملائمة الصحية لاستخدام اللحوم بشكل طبى وفنى سليم من جانب وزارة التجارة والصناعة وتحديدًا الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤديًا ذلك الأمر إلى بعض التساؤلات وعلامات الاستفهام.









وتابع "فؤاد"، أنه من دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تكليف الفاحصين والأطباء البيطريين بالإشراف على اللحوم والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل وبعد دخولها إلى الإقليم المصري، موضحًا أن هذا جعلنا أمام مطابقات قد تكون "غير سليمة" تتم على اللحوم الواردة من دولة السودان الشقيق، مؤكدًا على أنه فى الآونة الأخيرة كان الارتفاع ملحوظًا فى عدد الضبطيات التى قد تمت من جانب الجهات المختصة على كميات ضخمة وهائلة من اللحوم الفاسدة القادمة من الخارج، مُشيرا إلى أن هذا البروتوكول هو المعمول به والمتعارف عليه فى مثل هذه العمليات والإجراءات منذ فترة طويلة وفقًا للقرار الوزاري الصادر من رئيس مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية بالأمر بتاريخ 25 أكتوبر لسنة 2004.





وأوضح "فؤاد" فى الإحاطة أن القرار نص على "تشكيل بعثات مشتركة من جانب وزارة الصحة والسكان، ووزارة التجارة الخارجية والصناعة، ووجوب تضمين البعثة لـ (فاحص بيطرى أول _ فاحص بيطرى ثانى) إلى جانب الفئات الفنية والطبية الأخرى الصيدلى _ الكيميائى _ فنى المعامل).





واستطرد أن هذا لم يتم العمل به فى البعثات الأخيرة حتى يتم الفحص النهائى لكميات اللحوم الواردة من دولة السودان الشقيق دون مبرر أو سبب واضح.





وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.