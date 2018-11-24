فخري الفقي: الحكومة ستعطي حافزًا للطبيب الذي يقنع المرأة بوضع وسيلة لمنع الحمل

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن قرار الحكومة بدعم طفلين فقط في برنامج تكافل وكرامة أمر يأتي باستحياء من الدولة، خاصة أن هذا الأمر لا يطبق بأثر رجعي، لافتًا إلى أن الصين تعقم أي رجل ينجب مرة واحدة لمنع الزيادة السكانية.





وتابع مستشار صندوق النقد الدولي السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن برنامج تنظيم الأسرة في الحكومة هذا العام سخي بشكل كبير، ويعطي حافز للطبيب في حالة إقناع السيدة بوضع وسيلة لمنع الحمل.



