أسعار الدولار في ختام التعاملات اليوم

أنهى الدولار الأمريكي، تعاملاته البنكية، اليوم الجمعة، مستقرًا أمام الدولار، حيث سجل 17.85 حنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الاحصائيت الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.





وبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 17.89 جنيها، في حين قدم البنك الأهلى المصري أقل سعر للبيع عند مستوى 17.88 جنيها.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلاً 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية 17.86 جنيها للشراء، و17.96 جنيها للبيع.





وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.