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عاجل.. بوكا جونيورز لا يريد خوض نهائي الليبرتادوريس

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:00 م
عاجل.. بوكا جونيورز لا يريد خوض نهائي الليبرتادوريس
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أحمد عصام
 

يرغب مسئولو نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في عدم خوض مباراة نهائي كأس الليبرتادوريس، والذي سيجمع ضد منافسه نادي ريفيربليت مساء اليوم.

وأشارت تقارير أرجنتينية حسب الصحفي ‏مارتين اريفالو، إن انجليشي (رئيس البوكا) غاضب جدا، وهو في حوار شديد اللهجة مع دي اونفريو (رئيس ريفربليت) حاليا.

وان بوكا جونيورز لديه دلائل موثقة حول حادثة الاعتداء، زهنالك لاعبون متأثرون بشدة بعد للهجوم، وان هناك بيان رسمي سيصدر في اللحظات القادمة.

المزيد عن: نهائي كأس الليبرتادوريس مباراة بوكا وريفر بليت كاس الليبرتادوريس ريفر بليت وبوكا جونيورز
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