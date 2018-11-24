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رانييري بعد الفوز أمام ساوثهامبتون : سعيد إن اللاعبين لم يستسلموا بعد تأخرنا في النتيجة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:59 م
رانييري بعد الفوز أمام ساوثهامبتون : سعيد إن اللاعبين لم يستسلموا بعد تأخرنا في النتيجة
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أحمد عصام
 

أشار كلاوديو ‏رانييري المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي، إن العودة إلى البريميرليج كان أمراً عاطفياً بالنسبة له، وإن مباراة ساوثهامبتون كانت صعبة.

وقال رانييري في تصريحات صحفية : "سعيد ان اللاعبين لم يستسلموا بعد تأخرنا بالنتيجة، وانتصرنا في مباراة واحدة تبقى الكثير من المباريات و يجب أن نستمر في التحسن".

وواصل : "‏أردنا الفوز وأظهرنا روح قتالية جيدة جدا في الملعب، وكانت مستويات الطاقة لدينا عالية، وطلبت من اللاعبين القتال حتى النهاية، وبعد الهدف الأول أردت أن أرى رد فعلنا و رأيت ذلك انا سعيد بقتالية اللاعبين اليوم".

وتابع : "‏الجماهير دعمت الفريق اليوم إلى نهاية المباراة، وصنعنا العديد من الفرص أمام خصم صعب مثل ساوثهامبتون، واردت الخروج بشباك نظيفة و لكن حسناً لا بأس سنتطور أكثر و سنحصل على واحدة قريبا".

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