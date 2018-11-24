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وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوي (تعرف عليه)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:48 م
وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوي (تعرف عليه)
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
صرح أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوي بتاريخ  21/11/2018، حيث أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، على أن هذا الجدول يختص بالمواد الأساسية فقط، أما فيما يتعلق بالمواد غير الأساسية، فتتولى المديرية عقد الامتحانات الخاصة بها كالمعتاد بالأعوام السابقة، مضيفاً أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس الجدول المعتمد وليس له أساس من الصحة.

كما أضاف حجازي أنه قد تم إرسال خطابات لكافة المديريات التعليمية بشأن عمل التجهيزات اللازمة لعقد الامتحان، موجهاً بتشكيل لجنة على مستوى كل مديرية لاستلام الامتحانات من المركز القومي للامتحانات. 

هذا وننشر الجداول المعتمدة من قبل قطاع التعليم العام بالوزارة.

وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوي (تعرف عليه)
المزيد عن: وزير التربية والتعليم طارق شوقي جدول امتحانات جدول امتحان امتحانات الصف الاول الثانوي 67
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