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واحتشد 50 ألف مشجع فى مدرجات "لا بومبونيرا" فى المران الأخير لفريق بوكا جونيورز قبل مواجهة الغريم التقليدى ريفربليت غداً، السبت، على ملعب "مونومينتال".

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن تدريبات بوكا جونيورز شهدت أكبر حضور للمشجعين فى مران فريق، على مستوى العالم، حيث نجحت جماهير البوكا فى تحطيم الرقم القياسى المسجل باسم جماهير مونتيرى المكسيكى، عندما حضر أكثر من 31 ألف مشجع لحضور تدريبات الفريق قبل مباراة موريليا بالدورى المكسيكى، فى مايو 2017، جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "لا بومبونيرا"، انتهت بالتعادل الايجابي 2/2.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

وصعد ريفر بليت إلى نهائى كأس ليبرتادوريس بعدما نجح فى الإطاحة بـ"حامل اللقب" جريميو البرازيلى من الدور نصف النهائى بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 2، ليستفيد ريفر بليت من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بينما تفوق بوكا جونيورز على بالميراس البرازيلى بنتيجة 4 – 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

يخوض بوكا جونيورز النهائى الـ 11 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة تربع على عرشها ست مرات، مما يضعه على بُعد لقب واحد من معادلة سجل جاره إنديبندينتي، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجاً بكأس لبيرتادوريس على مر العصور، فى المقابل يخوض غريمه التقليدى ريفر بليت النهائى السادس أملاً فى الحصول على اللقب الرابع فى تاريخه. يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف ولم يتذوق البوكا طعم الحصول على كأس ليبرتادوريس منذ عام 2007، بينما توج ريفر بليت بأخر ألقابه فى عام 2015.

حققت جماهير فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني رقماً قياسياً عالمياً قبل مواجهة الغريم التقليدى ريفربليت غداً، السبت، على ملعب "مونومينتال"، فى "إياب" نهائى كأس ليبرتادوريس "دورى أبطال أمريكا الجنوبية".