"كفاية خِلفة".. برلمانيون عن إلغاء دعم الطفل الثالث: يُشجع على تنظيم النسل

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته بمؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، باقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ لتتمكن الحكومة من إضافة أُسر جديدة هي في أمسِّ الحاجة إلى الدعم، مؤكدين أنه قرار منطقي وخطوة جيدة تُشجع الأُسر المصرية على تنظيم النسل، وعدم كثرة الإنجاب.









في هذا السياق، أشاد النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته بمؤتمر "تكافل وكرامة" بإلغاء الدعمُ النقدي والذي سيقتصر على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ لتتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة هي في أمس الحاجة إلى الدعم، مؤكدًا أنها خطوة جيدة لتشجيع الأسر على التمتع بالدعم، وتقليل الكثافة السكانية.





وطالب "عبدالستار"، في تصريح خاص لبوابة "الفجر" بوجود منظومة عادله تقوم على إعادة توزيع الدعم على المستحقين، وتنقية البطاقات التموينية من القادرين ووصولها إلى غير القادرين، وذلك من خلال رفع الدعم عن كل مواطن يتقاضى أكثر من 5000 جنيه دخلًا شهريًا، أو كل من يمتلك حيازة زراعية تفوق الـ5 أفدنة، وغيرها.





- إلغاء الدعم عن الطفل الثالث "جرس إنذار":





كما أشاد النائب فايز أبو خضرة، بإلغاء الدعم النقدي والذي سيقتصر على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة ومنطقية؛ لأن استمرار الحكومة بعدم رفع الدعم يشير إلى موافقتها على كثرة الإنجاب.





وقال "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الفجر": " إن هناك بعض المواطنين بينجبوا بالـ 6 والـ7، أما الباقي بينجبوا 2 أو 3 بالكتير، علشان كدا كان لازم يكون فيه رادع للي بيخلف كتير"، مؤكدًا أن إلغاء الدعم عن الطفل الثالث جرس إنذار لمن يُفكر في إنجاب أكثر من طفلين، حتى يكون رادع لهم بعدم كثرة الإنجاب التي تتسبب في الزيادة السكانية وتلتهم الموارد الاقتصادية.





- إضافة قوية لأسر تم حرمانها:





ورحب النائب حامد جهجه، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الدعمُ النقدي والذي سيقتصر على طفلين فقط بداية من شهر يناير 2019؛، مؤكدًا أنها تُعد إضافة قوية لأسر تم حرمانها.





وطالب "جهجه" في تصريح خاص لبوبة "الفجر" بفلترة وحدات الشئون الاجتماعية وعمل لجان رقابية ومتابعة لبحث ملفات المواطنين، وإعادة مراجعة أسماء المستحقين للدعم وسرعة بحث الحالات التي تحتاج إلى تكافل وكرامة، لأن هناك حالات كثيرة على قائمة الانتظار، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات تحصل على دعم دون وجه حق.





- تزايد معدلات الإنجاب سيؤدى إلى تضاعف معدلات التضخم:





وتقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول قرار الحكومة باقتصار الدعم النقدى فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" على طفلين فقط فى الأسرة بدلا من 3 أطفال، بهدف إتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، مؤكدا على ضرورة بحث إعطاء حوافز للأسر التى تقتصر على طفلين بدلا من حرمان الطفل الثالث من الدعم النقدى والذى قد ينتج عنه الكثير المشاكل والآثار السلبية.





وأشار "بركات"، فى بيان له، إلى أن معدل الزيادة السكانية يسير بسرعة تفوق كل المعدلات العالمية، وهو ما فشلت الحكومات المتعاقبة فى إيقافه منذ عقود، وما يمثل كارثة حقيقية تؤثر سلبيا بشكل مستمر على التنمية بالدولة، حتى أصبحت معدلات النمو تهدد موارد مصر بالفناء، مشيرًا إلى أن استمرار تزايد معدلات الإنجاب، سيؤدى إلى تضاعف معدلات التضخم، وزيادة عدد الفقراء في مصر.





وطالب "بركات"، بصدور حزمة من القوانين والتشريعات، تحث المواطنين على الالتزام والتحلى بالمسئولية لمواجهة الأزمة، مع الاهتمام بالتوعية من المدارس والجامعات والمراكز الثقافية مع دور العبادة فى المساجد والكنائس بخطورتها، مؤكدًا أن حسن الاستثمار فى رأس المال البشرى يعتبر أحد الحلول الفاعلة فى تقليل مخاطر الوضع الحالي، عن طريق تحويل الطاقة البشرية إلى أيدٍ عاملة ومنتجة.



