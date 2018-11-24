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أوكرانيا تستعد لتقديم مشروع أممي يتهم روسيا بـ"عسكرة" بحري الأسود وآزوف

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:47 م
أوكرانيا تستعد لتقديم مشروع أممي يتهم روسيا بـعسكرة بحري الأسود وآزوف
وزارة الخارجية الأوكرانية
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وكالات
 

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف تستعد لتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يتهم

روسيا بـ"عسكرة" بحري الأسود وآزوف.


ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن المتحدثة باسم الخارجية الأوكرانية يكيتيرنا زيلينكو، قولها إن بلادها تعتزم تقديم 

الوثيقة في شهر ديسمبر المقبل في إطار الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


وقد اتهمت سلطات كييف موسكو مرارا بما تسميه "عسكرة" آزوف والأسود، حيث يقول الرئيس الأوكراني بترو

 بوروشنكو إن روسيا تعمل بنشاط على إشباع بحر آزوف بالسفن الحربية والعمل على طرق حصار الموانئ

 البحرية، فيما تنفي وزارة الخارجية الروسية هذه الاتهامات وتصفها بأنها "قصة رعب مخترعة، يتم اختلاقها".


وتأزم الوضع في بحر آزوف في ربيع العام الجاري، إثر احتجاز حرس الحدود الأوكراني السفينة "نورد" وطاقمها

 التي كانت تبحر تحت العلم الروسي.


وتمكن أفراد الطاقم من العودة إلى منازلهم بعد ستة أشهر من الاحتجاز، إلا القبطان الذي لا يزال في أوكرانيا، 

حيث يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

المزيد عن: وزارة مشروع عسكرة روسيا تتهم بحر الخارجية الأوكرانية الأسود أممي آزوف
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