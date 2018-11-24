أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أتليتكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - اومتيتي - جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - آرثر - سيرجو روبرتو

خط الهجوم : ميسي - سواريز. Bein Sport | مشاهدة مباراة برشلونة (Messi) واتليتكو مدريد بث مباشر| koora online| كورة اون لاين| كورة ستار| kora star كما أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اوبلاك

خط الدفاع : ارياس ، سافيتش ، لوكاس ، لويس

خط الوسط : رودري٠و ، كوكي ، ساؤول ، ليمار Bein Sport | مشاهدة مباراة برشلونة (Messi) واتليتكو مدريد بث مباشر| koora online| كورة اون لاين| كورة ستار| kora star يبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، عن معادلة الرقم القياسي للإسباني راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة أتليتكو مدريد.





ويلتقي برشلونة بنظيره أتليتكو مدريد مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".





ويسعى ميسي في مباراة أتليتكو مدريد لمعادلة رقم راؤول في عدد الانتصارات على الروخي بلانكوس في الليجا الإسبانية.

Bein Sport | مشاهدة مباراة برشلونة (Messi) واتليتكو مدريد بث مباشر| koora online| كورة اون لاين| كورة ستار| kora star

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه في حالة فوز البلوجرانا على أتلتيكو مدريد، فسيعادل ميسي الرقم القياسي لأسطورة ريال مدريد، بـ17 انتصارا على الأتليتي في الليجا.





ولعب راؤول 27 مباراة أمام جاره أتلتيكو مدريد، حقق الفوز في 17 مباراة، بينما خاض ميسي حتى الآن 21 مباراة، فاز في 16 مناسبة.

Bein Sport | مشاهدة مباراة برشلونة (Messi) واتليتكو مدريد بث مباشر| koora online| كورة اون لاين| كورة ستار| kora star

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أتلتيكو مدريد يعتبر ثاني أكثر الفرق التي سجل ميسي في شباكها في مختلف المسابقات، حيث سجل في مرمى الروخي بلانكوس 28 هدفًا في 36 مباراة خاضها أمام الفريق المدريد بجميع المسابقات، بعد فريق إشبيلية الذي سجل في مرماه 32 هدفاً.