يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم | بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر لايف Youtube
السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:47 معمرو عادل
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم | بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر لايف Youtube
كأس العالم للاندية ينتظر الضيف الاخير
مباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز اليوم ستكشف هوية المتأهل الاخير للنسخة القادمة من بطولة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر المقبل.
وضمت قائمة الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ريال مدريد (بطل أوروبا) والعين (بطل الدورى الإماراتى) وجوادالاخارا المكسيكى (بطل كونكاكاف) وتيم ويلنجتون الأسترالى (بطل أوقيانوسيا) بجانب الترجى التونسى بطل دوري ابطال افريقيا.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم | بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر لايف Youtube
يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني توج بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية فى آخر نسختين باليابان 2016 والإمارات 2017.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم | بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر لايف Youtube
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