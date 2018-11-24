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عاجل.. محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع مصاريف مدرسة توأم زينة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:41 م
عاجل.. محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع مصاريف مدرسة توأم زينة
أحمد عز
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الفجر الفني
 
قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه استرلينى مصاريف دراسية لعام 2017 -2018  لطفليه من الفنانة زينة.

 
استند معتز الدكر، محامى الفنانة زينة، فى تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية  للمدعي عليه، وحجم ثروته، مشيرا الى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفليه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.
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