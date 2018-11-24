يلا شوت | بث حي | boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى العاشرة مساء اليوم، السبت، صوب ملعب "المونومينتال" لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع بين عملاقي الكرة الارجنتينية ريفربليت وبوكا جونيورز فى "إياب" نهائى كأس ليبرتادوريس "دورى أبطال أمريكا الجنوبية".

يلا شوت | بث حي | boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، ما يجعل جميع الاحتمالات واردة في مباراة اليوم.





ريفر بليت يتحدى بوكا جونيورز فى نهائى كأس ليبرتادوريس يخوض بوكا جونيورز النهائى الـ 11 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة تربع على عرشها ست مرات، مما يضعه على بُعد لقب واحد من معادلة سجل جاره إنديبندينتي، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجاً بكأس لبيرتادوريس على مر العصور، فى المقابل يخوض غريمه التقليدى ريفر بليت النهائى السادس أملاً فى الحصول على اللقب الرابع فى تاريخه، ولم يتذوق البوكا طعم الحصول على كأس ليبرتادوريس منذ عام 2007، بينما توج ريفر بليت بأخر ألقابه فى عام 2015.

يلا شوت | بث حي | boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2

وتعد هذه المرة الاولى فى تاريخ بطولة كأس ليبرتادوريس "دورى ابطال أمريكا الجنوبية" التى انطلقت عام 1960 التى يلتقى فيها عملاقى الأرجنتين فى نهائى المسابقة، علماً بأن أندية الارجنتين هى الأكثر تتويجاً بلقب تلك البطولة "25 مرة" متفوقة على أندية البرازيل التى توجت باللقب فى 18 مناسبة.

يلا شوت | بث حي | boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2

التشكيل المتوقع لمباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز التشكيل المتوقع لفريق ريفر بليت فى مباراة اليوم جاء كالتالى: فرانكو أرمانى فى حراسة المرمى، جونزالو مونتيل، جوناتان مايدانا، خافيير بينولا، ميلتون كاسكو، إزكويل بالاسيوس، ليوناردو بونزيو، إنزو بيريز، جونزالو مارتينيو، لوكاس براتو، رودريجو مورا.