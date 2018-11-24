كول كورة HD مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الاسباني اليوم مباشر| شاهد Barcelona
السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:41 معمرو عادل
كول كورة HD مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الاسباني اليوم مباشر| شاهد Barcelona
يصطدم فريق برشلونة بمضيفه فريق أتلتيكو مدريد فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فى قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.
يصطدم فريق برشلونة بمضيفه فريق أتلتيكو مدريد فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فى قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 23 نقطة بالتساوى مع إشبيلية وديبورتيفو ألافيس.كول كورة HD مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الاسباني اليوم مباشر| شاهد Barcelona
يدخل برشلونة اللقاء مفتقدا لنجمي خط وسط الفريق البرازيلى فيليب كوتينيو للإصابة بالإضافة إلى الكرواتى إيفان راكيتيتش الذى تعرض للطرد خلال لقاء ريال بيتيس الأخير، الذى خسره البارسا بنتيجة 4 – 3.
فى المقابل يخوض الروخى بلانكوس المباراة بنقص عددى كبير على المستوى الدفاعى فى ظل إصابة 3 لاعبين وهم القائد دييجو جودين، خوسيه خيمينيز بجانب الظهير الأيمن خوانفران.
ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: بيكيه ، ألبا ، لينجليت ، سيرجى روبرتو
الوسط: بوسكيتس ، فيدال ، أرثر
الهجوم: ميسي ، سواريز ، رافينيا
فى المقابل قد يخوض أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أوبلاك
الدفاع: فيليبى لويس ، سافيتش ، ارياس ، لوكاس هيرنانديز
الوسط: ساؤول ، رودرى ، كوكى
الهجوم: جريزمان ، دييجو كوستا ، ليمار
كول كورة HD مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الاسباني اليوم مباشر| شاهد Barcelona
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه في حالة فوز البلوجرانا على أتلتيكو مدريد، فسيعادل ميسي الرقم القياسي لأسطورة ريال مدريد، بـ17 انتصارا على الأتليتي في الليجا.
ولعب راؤول 27 مباراة أمام جاره أتلتيكو مدريد، حقق الفوز في 17 مباراة، بينما خاض ميسي حتى الآن 21 مباراة، فاز في 16 مناسبة.
كول كورة HD مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الاسباني اليوم مباشر| شاهد Barcelona
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أتلتيكو مدريد يعتبر ثاني أكثر الفرق التي سجل ميسي في شباكها في مختلف المسابقات، حيث سجل في مرمى الروخي بلانكوس 28 هدفًا في 36 مباراة خاضها أمام الفريق المدريد بجميع المسابقات، بعد فريق إشبيلية الذي سجل في مرماه 32 هدفاً.
كول كورة HD مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الاسباني اليوم مباشر| شاهد Barcelona
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