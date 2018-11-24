كول كورة HD مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الاسباني اليوم مباشر| شاهد Barcelona

يصطدم فريق برشلونة بمضيفه فريق أتلتيكو مدريد فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فى قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 23 نقطة بالتساوى مع إشبيلية وديبورتيفو ألافيس.

كول كورة HD مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الاسباني اليوم مباشر| شاهد Barcelona

يدخل برشلونة اللقاء مفتقدا لنجمي خط وسط الفريق البرازيلى فيليب كوتينيو للإصابة بالإضافة إلى الكرواتى إيفان راكيتيتش الذى تعرض للطرد خلال لقاء ريال بيتيس الأخير، الذى خسره البارسا بنتيجة 4 – 3.





فى المقابل يخوض الروخى بلانكوس المباراة بنقص عددى كبير على المستوى الدفاعى فى ظل إصابة 3 لاعبين وهم القائد دييجو جودين، خوسيه خيمينيز بجانب الظهير الأيمن خوانفران.





ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: بيكيه ، ألبا ، لينجليت ، سيرجى روبرتو

الوسط: بوسكيتس ، فيدال ، أرثر

الهجوم: ميسي ، سواريز ، رافينيا





فى المقابل قد يخوض أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: فيليبى لويس ، سافيتش ، ارياس ، لوكاس هيرنانديز

الوسط: ساؤول ، رودرى ، كوكى

الهجوم: جريزمان ، دييجو كوستا ، ليمار

كول كورة HD مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الاسباني اليوم مباشر| شاهد Barcelona

