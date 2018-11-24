تعليق أحمد موسى على أحداث فرنسا
السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:46 مداليا الحسين
سخر الإعلامي أحمد موسى، من الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية بسبب زيادة تكاليف الوقود، قائلًا:" فرنسا بلد العدالة والحريات واقفة على رجل منذ أسبوع.. شارع الشانزليزيه اتعامل مع المتظاهرين باحترام واحترموا حق التظاهر".
وأضاف " موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "عندما تتعارض الحرية والديمقراطية مع أمن فرنسا سنرى الشرطة الفرنسية بشكل أخر"، وعلق متهكمًا: "الشرطة الفرنسية بتعزم المتظاهرين على شيكولاتة".
ولفت إلى أن 80 ألف متظاهر متواجدون في شارع الشانزليزيه والحكومة الفرنسية وجهت اتهامات إلى اليمين المتطرف في فرنسا، متابعا: مفيش ديمقراطية إذا تعارضت مع مصلحة الدولة الفرنسية.. ونفس المشهد ده عمله حازم ابو اسماعيل إمام مدينة الإنتاج الإعلامي".