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تعليق أحمد موسى على أحداث فرنسا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:46 م
تعليق أحمد موسى على أحداث فرنسا
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داليا الحسين
 
سخر الإعلامي أحمد موسى، من الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية بسبب زيادة تكاليف الوقود، قائلًا:" فرنسا بلد العدالة والحريات واقفة على رجل منذ أسبوع.. شارع الشانزليزيه اتعامل مع المتظاهرين باحترام واحترموا حق التظاهر". 

وأضاف " موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "عندما تتعارض الحرية والديمقراطية مع أمن فرنسا سنرى الشرطة الفرنسية بشكل أخر"، وعلق متهكمًا: "الشرطة الفرنسية بتعزم المتظاهرين على شيكولاتة".

ولفت إلى أن 80 ألف متظاهر متواجدون في شارع الشانزليزيه والحكومة الفرنسية وجهت اتهامات إلى اليمين المتطرف في فرنسا، متابعا: مفيش ديمقراطية إذا تعارضت مع مصلحة الدولة الفرنسية.. ونفس المشهد ده عمله حازم ابو اسماعيل إمام مدينة الإنتاج الإعلامي".
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