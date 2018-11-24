تعليق أحمد موسى على أحداث فرنسا

سخر الإعلامي أحمد موسى، من الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية بسبب زيادة تكاليف الوقود، قائلًا:" فرنسا بلد العدالة والحريات واقفة على رجل منذ أسبوع.. شارع الشانزليزيه اتعامل مع المتظاهرين باحترام واحترموا حق التظاهر".





وأضاف " موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "عندما تتعارض الحرية والديمقراطية مع أمن فرنسا سنرى الشرطة الفرنسية بشكل أخر"، وعلق متهكمًا: "الشرطة الفرنسية بتعزم المتظاهرين على شيكولاتة".



