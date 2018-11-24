فلاش باك.. تعرف على رأي مدرب حراس الأهلي الجديد في إكرامي والشناوي ولطفي

سادت حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي حول مستوى حراسة المرمى بالفريق واتهامهم بأن مصطفى كمال مدرب حراس المرمي هو سبب تراجع مستوي الحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي في الفترة الأخيرة.

وتعالت موجة الغضب بعد خروج الأهلي عربيًا فأخطاء إكرامي في الذهاب والشناوي في العودة منحت فريق الولي الإماراتي بطاقة الصعود لدور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال على حساب الأهلي، وعليه قامت إدارة النادي بتغيير مدرب الحراس وأعادت طارق سليمان المدرب السابق لتولي تدريب حراس الفريق مرة أخري.

وينقل الفجر الرياضي رأي المدرب الجديد لحراس الأهلي طارق سليمان في مناسبات سابقة في ثلاثي حراسة المرمي بالقلعة الحمراء:

-إكرامي كان "الأفضل" لكنه أخطأ في بطولة إفريقيا:

أكد طارق سليمان في وقت سابق أن شريف إكرامي كان الحارس الأفضل في الأهلي ولكنه أخطأ كثيرًا خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، خاصة في مباريات الترجي والنجم وفي النهائي أمام الوداد وكان سببًا في هدف فوز الفريق المغربي ولذلك قررنا منح "الشناوي" الفرصة.

-الشناوي شخصيته قوية ومناسبة للأهلي:

في تصريحات إذاعية سابقة لـ" سليمان" أكد أن محمد الشناوي حارس الأهلي شخصيته قوية ومناسبة للفريق ويمتلك مهارات عالية، كما أنه لديه دائمًا إصرار وعزيمة للتواجد في المرتبة الأولي.

-طارق سليمان يُدافع عن "إكرامي":

بعد تكرار أخطاء إكرامي وتراجع مستوي خرج طارق سليمان للدفاع عن حارسه وقال: "إكرامي شارك في تحقيق 45 بطولة مع النادي الأهلي وأخطائه يقع فيه أكبر حراس المرمي في أندية العالم"، مؤكدًا أن خبراته دائمًا تضع في الصدارة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

-إكرامي يستطيع تكرار ظاهرة "الحضري":

كان يري طارق سليمان دائمًا أن شريف إكرامي يستطيع تكرار ظاهرة عصام الحضري في ملاعب كرة القدم وقال في تصريحات سابقة: " المستقبل في انتظار شريف إكرامي في الأهلي، ويمكنه اللعب لسن عصام الحضري".

-علي لطفي ينتظره مستقبل باهر مع الأهلي:

صرح طارق سليمان، فى وقت سابق أن علي لطفي الحارس الثالث بالأهلي صاحب شخصية قيادية وينتظره مستقبل باهر مع الفريق، مؤكدًا أنه لا يزال أمامه الكثير وإن مستواه فى تطور ملحوظ بعد استجابته للجرعات التدريبية، وجاءت تلك التصريحات بعد مشاركة "لطفي" ضد فريق الفجيرة الاماراتي.

-إبني وإبن شوبير مستقبل حراسة المرمي:

صرح طارق سليمان خلال ظهوره في برنامج المحترف أن ابنه أحمد طارق سليمان، ومصطفي شوبير نجل حارس الأهلي السابق أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سيكون مستقبل حراسة المرمي في مصر.