عاجل.. تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو في قمة الليجا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أتليتكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : تير شتيجن





خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - اومتيتي - جوردي ألبا





خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - آرثر - سيرجو روبرتو





خط الهجوم : ميسي - سواريز.



