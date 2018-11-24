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عاجل.. تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو في قمة الليجا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:42 م
عاجل.. تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو في قمة الليجا
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أحمد عصام
 
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أتليتكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - اومتيتي - جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - آرثر - سيرجو روبرتو

خط الهجوم : ميسي - سواريز.

المزيد عن: ميسي برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد
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