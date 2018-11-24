kora online | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

kora online | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

واحتشد 50 ألف مشجع فى مدرجات "لا بومبونيرا" فى المران الأخير لفريق بوكا جونيورز قبل مواجهة الغريم التقليدى ريفربليت غداً، السبت، على ملعب "مونومينتال".

kora online | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن تدريبات بوكا جونيورز شهدت أكبر حضور للمشجعين فى مران فريق، على مستوى العالم، حيث نجحت جماهير البوكا فى تحطيم الرقم القياسى المسجل باسم جماهير مونتيرى المكسيكى، عندما حضر أكثر من 31 ألف مشجع لحضور تدريبات الفريق قبل مباراة موريليا بالدورى المكسيكى، فى مايو 2017، جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "لا بومبونيرا"، انتهت بالتعادل الايجابي 2/2.

kora online | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

وصعد ريفر بليت إلى نهائى كأس ليبرتادوريس بعدما نجح فى الإطاحة بـ"حامل اللقب" جريميو البرازيلى من الدور نصف النهائى بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 2، ليستفيد ريفر بليت من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بينما تفوق بوكا جونيورز على بالميراس البرازيلى بنتيجة 4 – 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

kora online | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

يخوض بوكا جونيورز النهائى الـ 11 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة تربع على عرشها ست مرات، مما يضعه على بُعد لقب واحد من معادلة سجل جاره إنديبندينتي، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجاً بكأس لبيرتادوريس على مر العصور، فى المقابل يخوض غريمه التقليدى ريفر بليت النهائى السادس أملاً فى الحصول على اللقب الرابع فى تاريخه. kora online | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star ولم يتذوق البوكا طعم الحصول على كأس ليبرتادوريس منذ عام 2007، بينما توج ريفر بليت بأخر ألقابه فى عام 2015.



وتعد هذه المرة الاولى فى تاريخ بطولة كأس ليبرتادوريس "دورى ابطال أمريكا الجنوبية" التى انطلقت عام 1960 التى يلتقى فيها عملاقى الأرجنتين فى نهائى المسابقة، علماً بأن أندية الارجنتين هى الأكثر تتويجاً بلقب تلك البطولة "25 مرة" متفوقة على أندية البرازيل التى توجت باللقب فى 18 مناسبة.

kora online | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

حققت جماهير فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني رقماً قياسياً عالمياً قبل مواجهة الغريم التقليدى ريفربليت غداً، السبت، على ملعب "مونومينتال"، فى "إياب" نهائى كأس ليبرتادوريس "دورى أبطال أمريكا الجنوبية".