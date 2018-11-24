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أزمة في الزمالك بسبب عودة أيمن حافظ

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:38 م
أزمة في الزمالك بسبب عودة أيمن حافظ
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هاني عصام
 
أكد مصدر مسئول داخل الزمالك أن رئيس النادي عقد جلسة بين أيمن حافظ وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى لتصفية الأجواء بينهما بعدما قرر عودة حافظ من جديد كمنسق عام للفريق.

وجاء رحيل حافظ في وقت سابق بعد توتر العلاقة بينه وبين تيجانا ونجل رئيس الزمالك.

ورغم تصفية الأجواء وترحيب تيجانا وأمير مرتضى بعودة أيمن حافظ لكن الثنائي فاجأ رئيس الزمالك بعد الجلسة بـ٢٤ ساعة برفض عودة حافظ والتراجع عن قرارهما.

ويحاول رئيس الزمالك إقناعهم من جديد بالمواققة على عودة أيمن حافظ والتأكيد على حاجة الفريق له بسبب الحاجة إلى إداري صاحب خبرات لارتباط الفريق بمباريات خارجية هامة على كافة المستويات.
المزيد عن: كورة كرة رياضة ايمن حافظ الزمالك
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