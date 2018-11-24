 يلا شوت Barcelona بث مباشر برشلونة واتليتكو مدريد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Messi بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

يواجه برشلونة خطر فقدان صدارة الدوري الاسباني عندما يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية "مدريد"، بقمة مباريات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة "الليجا".





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على أندية إشبيلية وأتلتيكو مدريد والافيس.





موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد برشلونة فى الدورى الاسبانى

وتلقى برشلونة هزيمة ثقيلة على ملعب "كامب نو" في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس بنتيجة 3 – 4، فيما تمكن أتلتيكو مدريد من تقليص الفارق مع الفريق الكتالوني إلى نقطة واحدة بالفوز على أتلتيك بيلباو، ليشعل الصراع على صدارة "الليجا"، ويسعى فالفيردى مدرب البارسا لاقتناص الثلاث نقاط والابتعاد عن سيميونى مدرب الاتلتى فى سباق القمة.

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ويفتقد برشلونة فى مباراة اليوم لجهود لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة ريال بيتيس الماضية، كما يعاني اللاعب من إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب نحو 3 أسابيع تعرض لها خلال مشاركته في مباراة كرواتيا واسبانيا بمسابقة دوري الامم الاوروبية، بينما تحوم الشكوك فى أتلتيكو مدريد حول مشاركة كل من خوانفران ودييجو جودين وخيمينيز للإصابة.

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ويملك برشلونة واتلتيكو مدريد العديد من الاسلحة الهجومية التي بإمكانها حسم نتيجة اللقاء، مثل ميسي ولويس سواريز في برشلونة، وأنطوان جريزمان في اتلتيكو مدريد.





أتليتكو مدريد ضد برشلونة فى الدورى الاسبانى

ويمتلك ليونيل ميسي سجلاً تهديفياً مميزاً أمام أتلتيكو مدريد الذى يحتل المركز الثانى فى قائمة أكثر الأندية استقبالا لأهداف ميسي فى مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات مع برشلونة، حيث نجح البرغوث فى هز شباكه بـ28 هدفا، خلف إشبيلية "الضحية المفضلة" برصيد 32 هدفا.

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وسجل ميسي 28 هدفا خلال مشاركته فى 36 مباراة ضد "الروخى بلانكوس" بمعدل 0.77 هدفا فى المباراة الواحدة، منها 23 فى الدوري الإسباني و5 فى كأس الملك، كما صنع 5 أهداف أخرى.





في ذات الصدد، يحل ريال مدريد ضيفاً على إيبار اليوم، بينما يلتقى فالنسيا مع رايو فاليكانو، وهويسكا مع ليفانتي ضمن منافسات الجولة ذاتها.