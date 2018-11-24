فيفا يمهل الزمالك حتى 21 يناير لسداد مستحقات الأجانب "مستند"

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بنشر صورة خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص المهلة الخاصة بدفع المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب في عهد المجالس السابقة.

واعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي بأن القلعة البيضاء تمتلك مهلة حتى ٢١ يناير المقبل للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، عكس ما خرج مؤخرا في بعض الوسائل الإعلامية.

وهاجم نادي الزمالك في بيانه بعض الإعلاميين في إحدى القنوات التليفزيونية التي تقوم بنشر أخبار غير سليمة، عن الفريق خلال الفترة الأخيرة.



