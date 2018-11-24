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الطرق والكباري: أعين المسؤولين توجهت للحفاظ على مياه الأمطار

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:38 م
الطرق والكباري: أعين المسؤولين توجهت للحفاظ على مياه الأمطار
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هدى عبدالرازق
 
كشف اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، تفاصيل إطلاقه لمبادرة لتخزين مياه الأمطار، موضحًا أن الأمطار تهطل على أماكن شبه ثابتة يمكن الاستفادة منها.

وأشار "ترك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أن دورهم يقوم على حماية الطرق من آثار الأمطار، لافتا إلى الهيئة الهندسية أثناء تنفيذ طريق جبل الجلالة تمكنوا من تجميع مليون متر مكعب مياه في بعض الأماكن.

ولفت إلى أن الهيئة الهندسية أنشؤا محطات مياه للاستفاده من مياه الأمطار في منطقة جبل الجلالة، مؤكدا أن أعين المسئولين بدأت تستفيد من مياه الأمطار، موضحًا أنهم أنشؤا 4 سدود في طابا استفاد منها البدو هناك.
المزيد عن: مياه الأمطار الطرق والكباري التوك شو أخبار مصر أخبار
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