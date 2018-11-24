ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المصري يفاضل بين ريكاردو وباكيتا لخلافة ميمي عبد الرازق

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:36 م
المصري يفاضل بين ريكاردو وباكيتا لخلافة ميمي عبد الرازق
طباعة
عمرو مصطفى
 
يفاضل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بين المدربين البرازيليين ريكاردو ومواطنه باكيتا لتدريب الفريق في الفترة القادمة. 

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إقالة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق بسبب الخسارة من حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز. 

ويعد باكيتا متفرغا حاليا بدون عمل مع أي الفرق فيما استغني فريق أهلي شندي عن خدمات ريكاردو.

المزيد عن: ريكاردو باكيتا المصري ميمي عبد الرازق المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
2
x
16:30
4
التعاون
الفيصلي
1
x
18:50
1
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
0
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
0
x
17:00
3
مانشستر سيتي
واتفورد
0
x
17:00
3
ليفربول
توتنهام هوتسبير
3
x
19:30
0
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
3
x
14:00
0
ريال مدريد
فالنسيا
3
x
17:15
0
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
1
x
16:00
0
روما
يوفنتوس
2
x
19:00
0
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 9:20:00 PM