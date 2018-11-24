المصري يفاضل بين ريكاردو وباكيتا لخلافة ميمي عبد الرازق

يفاضل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بين المدربين البرازيليين ريكاردو ومواطنه باكيتا لتدريب الفريق في الفترة القادمة.





وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إقالة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق بسبب الخسارة من حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز.





ويعد باكيتا متفرغا حاليا بدون عمل مع أي الفرق فيما استغني فريق أهلي شندي عن خدمات ريكاردو.



