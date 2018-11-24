سبق – السعودية | "مؤتمر جدة" يدعو لدعم التدخلات الجراحية لمرضى العمود الفقري في العالم

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اختتمت أعمال المؤتمر السنوي الثاني للعمود الفقري، والذي تنظمه الجمعية السعودية للعمود الفقري، تحت رعاية وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، وبحضور الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الطبية، البروفيسور أمين عبده.



وانطلق المؤتمر بمشاركة خمس جمعيات عالمية وإقليمية، بفندق هيلتون جدة، وحضور 628 مشاركًا ومشاركة، فيما تخلله نقاش حول الأسس الصحية المبنية على البراهين العلمية في علاج أمراض العمود الفقري، ثم انطلق المؤتمر المصغر بمشاركة ست جمعيات عالمية بما فيها جمعية السعودية للعمود الفقري، لنقاش كيفية التعاون المثمر بين هذه الجمعيات لمساعدة الدول النامية لتأمين ممارسة طبية سليمة وغير مكلفة لعلاج أمراض العمود الفقري، تلا ذلك تقديم الأوراق والمحاضرات العلمية في مختلف المواضيع المتعلقة بأمراض العمود الفقري للكبار والأطفال.



وكرمت الجمعية السعودية عددًا من الجمعيات العالمية المشاركة في المؤتمر، وهي: الجمعية الأمريكية للعمود الفقري، الجمعية الأوروبية للعمود الفقري، سباين إنترناشيونال، الجمعية المصرية للعمود الفقري، وشعبة الإمارات لجراحي الأعصاب.



وباركت الجمعية العمومية للجمعية السعودية للعمود الفقري، في توصياتها، بفوز فريق "تكنو هيل" بدعم حاضنة أعمال العمود الفقري لعام ٢٠١٨ والتوصية بالاستمرار في دعم حاضنات الأعمال لدعم الابتكارات الصحية في رعاية العمود الفقري.



وباركت للفائزين بالمنح البحثية لعام ٢٠١٧ و٢٠١٨ والتوصية بالاستمرار في مشروع المنح البحثية للجمعية السعودية للعمود الفقري.



وأكدت جمعيات العمود الفقري العالمية المشاركة في المؤتمر السنوي الثاني للجمعية السعودية للعمود الفقري، أهمية التعاون الدولي لإغاثة المحتاجين في العالم لتدخلات جراحية لأمراض العمود الفقري عبر برامج تطويرية وتطوعية.



وأوصت الجمعية العمومية للجمعية السعودية للعمود الفقري، بإنشاء برامج مشتركة وتطوعية لإيصال الخدمات التخصصية في مجال العمود الفقري لجميع أنحاء المملكة، والتنسيق مع جمعية أمريكا الشمالية للعمود الفقري للبدء في تنفيذ مشروع إرشادات الممارسة السريرية، بالإضافة إلى إنشاء مجلة علمية سعودية متعددة التخصصات معنية برعاية العمود الفقري، وسجل وطني لمشاكل العمود الفقري بالتعاون مع الجهات المعنية، وبتفعيل برنامج الرعاية الصحية المتعددة التخصصات لمرضى العمود الفقري في نموذج الرعاية الصحية.



المصدر:- صحيفة سبق

