مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس.. وفوز إيفرتون وفولهام في البريمير ليج

فشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على كريستال بالاس، و سقط في فخ التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الــ13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل هجوم الشياطين الحمر في تسجيل أي هدف في شباك الفريق اللندني، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفي المباريات الأخرى، نجح فولهام في تحقيق أول انتصاراته تحت قيادة رانييري، على حساب ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز إيفرتون على كارديف سيتي بهدف نظيف سجله الأيسلندي جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 55، وتعادل برايتون وليستر سيتي 2-2.

