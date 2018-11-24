كورة لايف - بث مباشر.. مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الانجليزي| korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

أصبحت مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، واحدة من أكثر المباريات التى تترقبها الجماهير فى الدوري الاسباني، لكنها ليست بجديدة على عشاق الليجا إذ تعود أولى مواجهاتهم سويا لأواخر عام 1920 .

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الانجليزي| korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

ويستضيف أتلتيكو مدريد على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو" نظيره برشلونة فى العاشرة إلا ربع من مساء السبت، فى قمة الجولة الـ13 من الليجا، حيث يحتل البارسا الصدارة بـ24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد.

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الانجليزي| korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

التقى أتلتيكو مدريد وبرشلونة فى الدوي الاسباني فى 162 مناسبة، وقد فاز برشلونة 73 مرة ، بنسبة 45 % من مجموع المباريات، وكان هناك 39 تعادلا، فى حين فاز الروخي بلانكوس فى 50 مناسبة.

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الانجليزي| korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

على الرغم من المدرب دييجو سيميوني فاز بلقب الدوري الاسباني مع أتلتيكو مدريد موسم 2013-14على حساب برشلونة بعد تعادله 1-1 فى اليوم الأخير، إلا أنه لم يجمع حينها الثلاث نقاط، ولا فى أى مرة أخرى فى الدوري، حيث واجه البارسا 13 مرة، خسر 9 وتعادل 4 ، فهل يبتسم الحظ لسيميوني ويكسر النحس هذه المرة؟ كورة لايف - بث مباشر.. مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الانجليزي| korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار 3- 5 سنوات بدون تعادل سلبي لم تنتهى أى مباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي منذ عام 2013 ، حيث خاضا منذ ذلك الوقت 17 مباراة فى جميع المسابقات جميعها شملت أهداف، على الأقل هدف. كورة لايف - بث مباشر.. مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الانجليزي| korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار 4- برشلونة صاحب الفوز الأكبر على ملعب أتلتيكو مدريد





منذ افتتاح ملعب أتلتيكو مدريد الجديد "واندا متروبوليتانو" فى صيف 2017، كانت أكبر النتائج عليه ليس لصاحب الملعب أتلتيكو مدريد، وإنما كان أكبر فوز للأرجنتين على إسبانيا 6-1 ، وفوز برشلونة على اشبيلية بالكأس بنتيجة 5-0 .

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الانجليزي| korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

بالرغم من أن أتلتيكو مدريد يعتبر من الفرق الكبرى فى إسبانيا، إلا أنه من الأكثر الأندية التى تلقت أهداف من أسطورة البارسا الحالى ليونيل ميسي، حيث سجل فى شباك الروخي بلانكوس 28 هدفا، أما إشبيلية فقد سجل فى مرماهم 32 هدف.