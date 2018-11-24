الحمل لم يمنعها.. وصلة رقص لـ نانسي عجرم في حفلها بدبي (فيديو)

رغم ما تمر به من آلام الحمل في الشهرو الأخيرة إلا أن ذلك لم يمنع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء أمس، من الرقص في حفل غنائي بإحدى الأسواق التجارية الكبرى بمدينة دبي، وسط حضور جماهيري ضخم.





وغنت أشهر أغانيها مثل "بدنا نولع الجو، معاك، أه ونص، لون عيونك"، وتحدت ظهور أعراض الحمل عليها، حيث رقصت، وهي ترتدي فستان أبيض أظهر حملها بوضوح.











