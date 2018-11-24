ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحمل لم يمنعها.. وصلة رقص لـ نانسي عجرم في حفلها بدبي (فيديو)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:18 م
الحمل لم يمنعها.. وصلة رقص لـ نانسي عجرم في حفلها بدبي (فيديو)
نانسي عجرم
طباعة
الفجر الفني
 
رغم ما تمر به من آلام الحمل في الشهرو الأخيرة إلا أن ذلك لم يمنع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء أمس، من الرقص في حفل غنائي بإحدى الأسواق التجارية الكبرى بمدينة دبي، وسط حضور جماهيري ضخم.

وغنت أشهر أغانيها مثل "بدنا نولع الجو، معاك، أه ونص، لون عيونك"، وتحدت ظهور أعراض الحمل عليها، حيث رقصت، وهي ترتدي فستان أبيض أظهر حملها بوضوح.



المزيد عن: نجوم الفن نانسي عجرم مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار نانسي عجرم اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
2
x
16:30
4
التعاون
الفيصلي
1
x
18:50
1
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
0
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
0
x
17:00
3
مانشستر سيتي
واتفورد
0
x
17:00
3
ليفربول
توتنهام هوتسبير
0
x
19:30
0
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
3
x
14:00
0
ريال مدريد
فالنسيا
3
x
17:15
0
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
1
x
16:00
0
روما
يوفنتوس
0
x
19:00
0
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 7:30:01 PM