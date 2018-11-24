كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

تقام مساء اليوم مواجهة مهمة بين القطب الثاني في العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد والعملاق الكتالوني برشلونة في إطار مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني على ملعب "واندا ميتروبويلتانو" في تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

وتبث المباراة التي ستحدد هوية متصدر الليغا عبر القناة الثالثة من مجموعة قنوات بي إن سبورتس beIN 3HD، وسيعلق عليها المعلق عصام الشوالي.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

يدخل الروخي بلانكوس إلى المباراة برصيد 23 نقطة بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن البطل المتصدر برشلونة، وسيعطي الفوز صدارة الليغا إلى أتلتيكو مدريد بشكل مؤقت، إذ يتساوى إشبيلية معه في نفس عدد النقاط ويحتل المركز الثاني، ولديه مواجهة سهلة أمام بلد الوليد غدا الأحد في إطار مواجهات الجولة ذاتها. كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار وتأتي أهمية هذه المواجهة بالنسبة لأبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لكونها فارقة في طريق الصول على لقب الدوري الإسباني الغائب منذ 4 أعوام عن النادي العاصمي، بينما يسعى البلوغرانا بقيادة المدرب إرنيستو فالفيردي إلى الحفاظ على اللقب، والمضي قدما في سبيل الهدف الآخر وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا. كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

عاني البلوغرانا هذا الموسم من خسارة عدد من النقاط التي قلصت الفارق بينه وبين منافسيه، إذ خسر مواجهتين أمام ليغانيس، وريال بيتيس، وتعادل في 3 أخرى أمام كل من (جيرونا ، أتلتيك بيلباو، وفالنسيا)، فأصبح الفارق بينه وبين أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع نقطة واحدة، ونقطتين بينه وبين إسبانيول في المركز الخامس، و4 نقاط فقط بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز السادس. كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار أما أتلتيكو مدريد فقد تسبب تعادله في 5 مباريات من أصل 12 مباراة بتحقيقه عدد نقاط أقل من المتوقع، إذ تعادل مع كل من (فالنسيا، إيبار، ريال مدريد، فياريال، ليغانيس)، وخسر في مواجهة واحدة أمام سيلتا فيغو.