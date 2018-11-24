الدوسري: تعادلنا مع الفيصلي بطعم الخسارة.. وفترة التوقف الدولي أربكتنا
السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:15 معمر عبدالعزيز
أكد الدولي السعودي، سالم الدوسري، نجم فريق الهلال السعودي، أن تعادل فريقه أمام الفيصلي بهدف لكل منهما كان بطعم الخسارة.
وقال الدوسري خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "فترة التوقف تؤثر بشكل دائم على أداءنا".
وأضاف: "فترة التوقف تسبب لخبطة في التكتيك، لأنك تتعود على تكتيك مدرب المنتخب وتأتي إلى تكتيك مدرب النادي ويكون مختلف تماماً".
واختتم: "الهلال متمسك بجميع البطولات وسنغلق صفحة مباراة اليوم وسنفكر في لقاء نفط العراقي".