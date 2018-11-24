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الدوسري: تعادلنا مع الفيصلي بطعم الخسارة.. وفترة التوقف الدولي أربكتنا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:15 م
الدوسري: تعادلنا مع الفيصلي بطعم الخسارة.. وفترة التوقف الدولي أربكتنا
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عمر عبدالعزيز
 
أكد الدولي السعودي، سالم الدوسري، نجم فريق الهلال السعودي، أن تعادل فريقه أمام الفيصلي بهدف لكل منهما كان بطعم الخسارة.

وقال الدوسري خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "فترة التوقف تؤثر بشكل دائم على أداءنا".

وأضاف: "فترة التوقف تسبب لخبطة في التكتيك، لأنك تتعود على تكتيك مدرب المنتخب وتأتي إلى تكتيك مدرب النادي ويكون مختلف تماماً".

واختتم: "الهلال متمسك بجميع البطولات وسنغلق صفحة مباراة اليوم وسنفكر في لقاء نفط العراقي".
المزيد عن: مباراة الهلال والفيصلي سالم الدوسري الهلال السعودي الدوري السعودي
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