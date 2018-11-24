الدوسري: تعادلنا مع الفيصلي بطعم الخسارة.. وفترة التوقف الدولي أربكتنا

أكد الدولي السعودي، سالم الدوسري، نجم فريق الهلال السعودي، أن تعادل فريقه أمام الفيصلي بهدف لكل منهما كان بطعم الخسارة.





وقال الدوسري خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "فترة التوقف تؤثر بشكل دائم على أداءنا".



