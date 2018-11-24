يلا شوت Atletico بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف

يصطدم فريق برشلونة بمضيفه فريق أتلتيكو مدريد فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فى قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

يلا شوت Atletico بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 23 نقطة بالتساوى مع إشبيلية وديبورتيفو ألافيس.

يلا شوت Atletico بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف

يدخل برشلونة اللقاء مفتقدا لنجمي خط وسط الفريق البرازيلى فيليب كوتينيو للإصابة بالإضافة إلى الكرواتى إيفان راكيتيتش الذى تعرض للطرد خلال لقاء ريال بيتيس الأخير، الذى خسره البارسا بنتيجة 4 – 3.

يلا شوت Atletico بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف

فى المقابل يخوض الروخى بلانكوس المباراة بنقص عددى كبير على المستوى الدفاعى فى ظل إصابة 3 لاعبين وهم القائد دييجو جودين، خوسيه خيمينيز بجانب الظهير الأيمن خوانفران. يلا شوت Atletico بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: بيكيه ، ألبا ، لينجليت ، سيرجى روبرتو

الوسط: بوسكيتس ، فيدال ، أرثر

الهجوم: ميسي ، سواريز ، رافينيا يلا شوت Atletico بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف فى المقابل قد يخوض أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: فيليبى لويس ، سافيتش ، ارياس ، لوكاس هيرنانديز

الوسط: ساؤول ، رودرى ، كوكى

الهجوم: جريزمان ، دييجو كوستا ، ليمار