أحمد مجدي: عرض "لا أحد هناك" بالقاهرة السينمائي "حلم"

وصف الفنان أحمد مجدي، مؤلف ومخرج فيلم "الزرافة" لا أحد هناك، عرض فيلمه الأول ضمن مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بأنه حلم تحقق، ووجه الشكر لكل حضور العرض من الفنانين والنقاد وإدارة المهرجان.

وأضاف "مجدي" خلال كلمته الافتتاحية قبل العرض، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أن الفيلم هو ثمرة مجهود طويل استمر لأكثر من 6 سنوات بين الكتابة والتصوير، واختتم معبراً عن أمنيته بأن يترك فيلمه أثراً فنياً بعد عرضه.

تدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ يجد أحمد نفسه تائه ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.