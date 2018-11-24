يلا شوت Barcelona بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر اليوم HD MATCH

يواجه برشلونة خطر فقدان صدارة الدوري الاسباني عندما يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية "مدريد"، بقمة مباريات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة "الليجا".

يلا شوت Barcelona بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر اليوم HD MATCH

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على أندية إشبيلية وأتلتيكو مدريد والافيس.

يلا شوت Barcelona بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر اليوم HD MATCH

وتلقى برشلونة هزيمة ثقيلة على ملعب "كامب نو" في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس بنتيجة 3 – 4، فيما تمكن أتلتيكو مدريد من تقليص الفارق مع الفريق الكتالوني إلى نقطة واحدة بالفوز على أتلتيك بيلباو، ليشعل الصراع على صدارة "الليجا"، ويسعى فالفيردى مدرب البارسا لاقتناص الثلاث نقاط والابتعاد عن سيميونى مدرب الاتلتى فى سباق القمة.

يلا شوت Barcelona بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر اليوم HD MATCH

ويفتقد برشلونة فى مباراة اليوم لجهود لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة ريال بيتيس الماضية، كما يعاني اللاعب من إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب نحو 3 أسابيع تعرض لها خلال مشاركته في مباراة كرواتيا واسبانيا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، بينما تحوم الشكوك فى أتلتيكو مدريد حول مشاركة كل من خوانفران ودييجو جودين وخيمينيز للإصابة.

يلا شوت Barcelona بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر اليوم HD MATCH

ويملك برشلونة واتلتيكو مدريد العديد من الأسلحة الهجومية التي بإمكانها حسم نتيجة اللقاء، مثل ميسي ولويس سواريز في برشلونة، وأنطوان جريزمان في اتلتيكو مدريد.





ويمتلك ليونيل ميسي سجلاً تهديفياً مميزاً أمام أتلتيكو مدريد الذى يحتل المركز الثانى فى قائمة أكثر الأندية استقبالا لأهداف ميسي فى مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات مع برشلونة، حيث نجح البرغوث فى هز شباكه بـ28 هدفا، خلف إشبيلية "الضحية المفضلة" برصيد 32 هدفا.

يلا شوت Barcelona بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر اليوم HD MATCH

وسجل ميسي 28 هدفا خلال مشاركته فى 36 مباراة ضد "الروخى بلانكوس" بمعدل 0.77 هدفا فى المباراة الواحدة، منها 23 فى الدوري الإسباني و5 فى كأس الملك، كما صنع 5 أهداف أخرى.

في ذات الصدد، يحل ريال مدريد ضيفاً على إيبار اليوم، بينما يلتقى فالنسيا مع رايو فاليكانو، وهويسكا مع ليفانتي ضمن منافسات الجولة ذاتها.