تعرف على 3 أخطاء لن يغفرها الجمهور لفيلم The Godfather

رغم أن فيلم The Godfather يصنف واحدا من أعظم الأفلام في تاريخ السينما الأمريكية، إلى جانب حصوله على 3 جوائز أوسكار من أصل 9 ترشيحات.





ويشارك بالفيلم عدد من نجوم الصف الأول بهوليوود مثل آل باتشينو وروبرت دي نيرو وروبرت دوفال والإخراج لـ فرانسيس فورد كوبولا، الإبداع الذي أضفاه هؤلاء النجوم جعل من The Godfather تحفة فنية وعملا خالدا إلى يومنا هذا.





ورصد Moviemistakes عدة أخطاء لل فيلم والتي قد تبدو ساذجة.





في مشهد الزفاف عندما يتناول الثنائي "مايكل" و"كاي" لازانيا، تظهر "كاي" وهي تدخن سيجارة ولكن في نفس اللقطة تختفي السيجارة من يدها ثم تعود للظهور مرة أخرى.





في مشهد آخر بعد أن يطلق "مايكل" الرصاص على "سولوزو" في رأسه يوجه المسدس صوب "مالوسكي" ويطلق الرصاص في الحلق ثم يطلق طلقة أخرى على رأسه ولكن يمكننا أن نرى بوضوح قبل إطلاق "مايكل الرصاص على رأس "مالوسكي" جرح في رأسه.



