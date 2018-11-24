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تعرف على 3 أخطاء لن يغفرها الجمهور لفيلم The Godfather

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:07 م
تعرف على 3 أخطاء لن يغفرها الجمهور لفيلم The Godfather
فيلم The Godfather
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رغم أن فيلم The Godfather يصنف واحدا من أعظم الأفلام في تاريخ السينما الأمريكية، إلى جانب حصوله على 3 جوائز أوسكار من أصل 9 ترشيحات.

ويشارك بالفيلم عدد من نجوم الصف الأول بهوليوود مثل آل باتشينو وروبرت دي نيرو وروبرت دوفال والإخراج لـ فرانسيس فورد كوبولا، الإبداع الذي أضفاه هؤلاء النجوم جعل من The Godfather تحفة فنية وعملا خالدا إلى يومنا هذا.

ورصد Moviemistakes  عدة أخطاء للفيلم والتي قد تبدو ساذجة.

في مشهد الزفاف عندما يتناول الثنائي "مايكل" و"كاي" لازانيا، تظهر "كاي" وهي تدخن سيجارة ولكن في نفس اللقطة تختفي السيجارة من يدها ثم تعود للظهور مرة أخرى.

في مشهد آخر بعد أن يطلق "مايكل" الرصاص على "سولوزو" في رأسه يوجه المسدس صوب "مالوسكي" ويطلق الرصاص في الحلق ثم يطلق طلقة أخرى على رأسه ولكن يمكننا أن نرى بوضوح قبل إطلاق "مايكل الرصاص على رأس "مالوسكي" جرح في رأسه.

في مشهد الافتتاحية، وعندما يطلب أحدهم مساعدة "العراب"، نرى "العراب" ينهض من مكتبه معلقا وردة في طية سترته ويتغير شكلها في نفس المشهد فتارة نجدها متفتحه وتارة أخرى نجدها تميل للذبول وهكذا.
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