مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبال بث مباشر 24-11-2018 الدوري الايطالي





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مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبال بث مباشر 24-11-2018 الدوري الايطالي





موعد مباراة يوفنتوس وسبال اليوم

البطولة : الدوري الايطالي

القنوات : بي ان سبورت 4

المعلق : محمد بركات

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية









مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبال بث مباشر 24-11-2018 الدوري الايطالي