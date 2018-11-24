يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم yalla shoot أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





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وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : لوريس





خط الدفاع : اوريه - ألدرفاليد - فويث - دايفيز





خط الوسط : داير - سيسوكو - ايريكسن - ديلي آلي - سون





خط الهجوم : هاري كين