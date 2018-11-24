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بدء عرض "لا أحد هناك" بالقاهرة السينمائي بحضور صناعه (صور)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:10 م
بدء عرض لا أحد هناك بالقاهرة السينمائي بحضور صناعه (صور)
صورة أرشيفية
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سارة إبراهيم
 

بدأ منذ قليل، العرض الأول لفيلم "لا أحد هناك" (الزرافة)، للمخرج والمؤلف أحمد مجدي، المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 40، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

 

حضر العرض الفنان أحمد مجدي وزوجته، ووالده المخرج مجدي أحمد علي، والفنانة رشا مجدي، والفنانة سلمى حسن، وجاء لمشاركتهم الحدث النجوم هيدي كرم، ركين سعد، أحمد داوود، رمزي لينير.

 

تدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ يجد أحمد نفسه تائه ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

بدء عرض "لا أحد هناك" بالقاهرة السينمائي بحضور صناعه (صور)
بدء عرض "لا أحد هناك" بالقاهرة السينمائي بحضور صناعه (صور)
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