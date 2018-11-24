سيامة ٣ كهنة جدد في إيبارشية بني سويف (صور)

قام نيافة الأنبا غبريال، أسقف ايبارشية بني سويف، صباح اليوم السبت، بسيامة ٣ كهنة جدد إلى درجة القسيسية للخدمة بثلاث كنائس من كنائس ايبارشية بني سويف للاقباط الارثوذكس.





جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تراسة نيافته بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية) وعقب صلاة الصلح سام كل من:





1.الشماس ماركو القمص فرنسيس، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بمنشية بياض ببني سويف باسم القس بيشوي.





2. الشماس كيرلس نسيم، كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس الواسطي باسم القس بموا.





3. الشماس أبانوب عادل، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس بالميمون، باسم القس متياس.