ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سيامة ٣ كهنة جدد في إيبارشية بني سويف (صور)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:06 م
سيامة ٣ كهنة جدد في إيبارشية بني سويف (صور)
طباعة
حازم رفعت
 
قام نيافة الأنبا غبريال، أسقف ايبارشية بني سويف، صباح اليوم السبت، بسيامة ٣ كهنة جدد إلى درجة القسيسية للخدمة بثلاث كنائس من كنائس ايبارشية بني سويف للاقباط الارثوذكس.

جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تراسة نيافته بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية) وعقب صلاة الصلح سام كل من:

1.الشماس ماركو القمص فرنسيس، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بمنشية بياض ببني سويف باسم القس بيشوي.

2. الشماس كيرلس نسيم، كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس الواسطي باسم القس بموا.

3. الشماس أبانوب عادل، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس بالميمون، باسم القس متياس.
سيامة ٣ كهنة جدد في إيبارشية بني سويف (صور)
سيامة ٣ كهنة جدد في إيبارشية بني سويف (صور)
سيامة ٣ كهنة جدد في إيبارشية بني سويف (صور)
سيامة ٣ كهنة جدد في إيبارشية بني سويف (صور)
المزيد عن: مصر كهنة جدد كنيسة سيامة بني سويف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
2
x
16:30
4
التعاون
الفيصلي
1
x
18:50
1
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
0
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
0
x
17:00
3
مانشستر سيتي
واتفورد
0
x
17:00
3
ليفربول
توتنهام هوتسبير
1
x
19:30
0
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
3
x
14:00
0
ريال مدريد
فالنسيا
3
x
17:15
0
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
1
x
16:00
0
روما
يوفنتوس
0
x
19:00
0
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 7:30:04 PM