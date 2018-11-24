ماتش تشيلسي وتوتنهام بث مباشر
السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:05 مالفجر الرياضي
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسياليوم | بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي لايف Youtube اون لاين
أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم | بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي لايف Youtube اون لاين
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : لوريس
خط الدفاع : اوريه - ألدرفاليد - فويث - دايفيز
خط الوسط : داير - سيسوكو - ايريكسن - ديلي آلي - سون
خط الهجوم : هاري كين
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم | بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي لايف Youtube اون لاين
المزيد عن: يلا شوت مباراة توتنهام وتشيلسي كورة لايف رياضة تشيلسي وتوتنهام مباشر بث مباشركورة بث مباشر