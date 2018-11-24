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"الري": أوروبا تطبق التعاليم الإسلامية في ترشيد المياه

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:06 م
الري: أوروبا تطبق التعاليم الإسلامية في ترشيد المياه
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داليا الحسين
 
قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري، إن تعريفة المياه في الكثير من الدول الأوروبية تزيد عن مصر على الرغم من وجود فائض لديها من الأمطار.

وأضاف "الظاهر"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إن أوروبا تطبق التعاليم الإسلامية في ترشيد المياه.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري، إلى أن الثقافة الخاطئة مسئولة عن إهدار كميات كبيرة من المياه في مصر. 

المزيد عن: مصر الري التعاليم الاسلامية أوروبا
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