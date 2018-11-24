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عاجل.. لعنة صلاح - أول رد من راموس على اتهامه بتعاطي المنشطات

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:04 م
عاجل.. لعنة صلاح - أول رد من راموس على اتهامه بتعاطي المنشطات
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الفجر الرياضي
 

اعتبر قائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيرجيو راموس، اليوم السبت، إن تسريبات "فوتبول ليكس" التي تحدثت عن سقوطه في فحص للمنشطات على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017 هي كذبة، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية لمواجهتها.

وقال راموس في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "لا يوجد أعذار اليوم، عندما لا تملك رغبة الفوز والتعامل الجيد مع الأحداث والرتم فهذا ما سيحدث".

وكان الفريق "الملكي"، بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، نفى أمس الجمعة ما نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية ضمن التسريبات التي تعرف باسم "فوتبول ليكس"، عن سقوط راموس في اختبار الكشف عن المنشطات بعد ثبوت تناوله مادة ديكساميثاسون قبل النهائي الذي انتهى بفوز فريقه 4-1 على يوفنتوس الإيطالي في مدينة كارديف.
وواصل: "لسنا هنا للتحدث بشأن اللياقة البدنية، أعتقد أننا لسنا سيئين على المستوى البدني، أعتقد أن المسألة مسألة انضباط وسلوك اللاعبين، لن أقوم بالتحليل، هذه هي تشكيلتنا كما هي".

وتابع: "نحن مسئولون عن النتيجة، نريد أن نستيقط غدا لنغير هذه الحالة، كانت لدينا فرصة عظيمة لتقليص الفارق، لكننا سنستمر بالقتال".

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