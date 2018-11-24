قريبا.. نسخة خاصة من "MINI Cooper JCW" تنطلق من لوس أنجلوس

أعلنت MINI مؤخرا عن مشاركتها بقوة في معرض لوس أنجلوس 2018 القادم، وذلك بتقديمها خمس موديلات خاصة جديدة بالمعرض، ومن أهمها كان موديل MINI Cooper JCW Knights، وهو موديل وإصدار خاص من سياراتها تقدمه لأول مرة بأمريكا.





وظهر هذا الموديل باللون الأسود الذي تخلله خطوط رفيعة باللون الأحمر، وخطوط وأجزاء أخرى باللون الفضي منها سقف السيارة والمرايات الجانبية، بالإضافة لمكابح رياضية باللون الأحمر، لكن حتى الأن لم تطلق الشركة أي صور أو معلومات عن تعديلها للمقصورة الداخلية لهذا الموديل الخاص من السيارة.



