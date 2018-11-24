قريبا.. نسخة خاصة من "MINI Cooper JCW" تنطلق من لوس أنجلوس
السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:03 م
أعلنت MINI مؤخرا عن مشاركتها بقوة في معرض لوس أنجلوس 2018 القادم، وذلك بتقديمها خمس موديلات خاصة جديدة بالمعرض، ومن أهمها كان موديل MINI Cooper JCW Knights، وهو موديل وإصدار خاص من سياراتها تقدمه لأول مرة بأمريكا.
وظهر هذا الموديل باللون الأسود الذي تخلله خطوط رفيعة باللون الأحمر، وخطوط وأجزاء أخرى باللون الفضي منها سقف السيارة والمرايات الجانبية، بالإضافة لمكابح رياضية باللون الأحمر، لكن حتى الأن لم تطلق الشركة أي صور أو معلومات عن تعديلها للمقصورة الداخلية لهذا الموديل الخاص من السيارة.
وبالنسبة للمحرك فلم تعلن الشركة أيضا عن تعديلها لأي من أجزاءه، لذلك يتوقع أن يكون مطابق للمحرك الموجود بنسخة JCW العادية من السيارة، وهو محرك بنزين 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 2000 سي سي وقوته 228 حصان و319 نيوتن متر من عزم الدوران.
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