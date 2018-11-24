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ديربي لندن.. تشيلسي ضد توتنهام بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:02 م
ديربي لندن.. تشيلسي ضد توتنهام بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي
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الفجر الرياضي
 
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أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم | بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي لايف Youtube اون لاين
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس

خط الدفاع : اوريه - ألدرفاليد - فويث - دايفيز

خط الوسط : داير - سيسوكو - ايريكسن - ديلي آلي - سون

خط الهجوم : هاري كين
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم | بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي لايف Youtube اون لاين

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