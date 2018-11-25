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اليوم.. وفد من "فتح" يصل القاهرة لاستكمال مشاورات المصالحة الفلسطينية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:36 ص
اليوم.. وفد من فتح يصل القاهرة لاستكمال مشاورات المصالحة الفلسطينية
حركة فتح
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رحاب منيعم
 
أعلنت مصادر في حركة فتح، أن وفدًا من الحركة سيتجه اليوم الأحد، إلى القاهرة، لاستكمال الحوار مع المسؤولين المصريين بشأن المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح، منير الجاغوب، في بيان صحفي، إن وفدًا من حركة فتح سيضم عضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد وحسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، سيتوجه اليوم إلى القاهرة لاستكمال الحوار مع الأشقاء في مصر.

وكان وفد عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد غادر، الأربعاء الماضي، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، لاستكمال مشاورات "المصالحة والتهدئة" بدعوة من القيادة المصرية.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح مكتوب له، إن الوفد برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى.
المزيد عن: حركة فتح حركة حماس المصالحة الفلسطينية القاهرة
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