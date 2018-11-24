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مفاجآت في طقس الغد.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:46 م
مفاجآت في طقس الغد.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار
أرشيفية
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يسود غدا الأحد طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 22  والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18، ومطروح العظمى 21 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 25 والصغرى 14، وأسوان العظمى  26  والصغرى 15 .

المزيد عن: مصر غدا الأحد شمال الصعيد سقوط امطار درجات الحرارة الارصاد
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