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تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي في مران اليوم

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:44 م
تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي في مران اليوم
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علي نبوي
 

أدى رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد هاني ورامي ربيعة وجونيور أجايي وعلى معلول تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.


ويعاني محمد هاني وعمرو السولية من الإصابة بجزع في الأنكل فيما يعاني علي معلول بمزق في العضلة الضامة كما يعاني جونيور أجايي من الإصابة قطع في الرباط الداخلي للركبة.


ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

المزيد عن: كورة رياضة رباعي الأهلي رامي ربيعة الأهلي أخبار الرياضة
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