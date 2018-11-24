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الجونة يحسم موقفه من حضور جماهير الزمالك مباراة الإثنين

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:42 م
الجونة يحسم موقفه من حضور جماهير الزمالك مباراة الإثنين
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الفجر الرياضي
 
أكد مسؤولو الجونة عدم وجود أي اعتراض على حضور جماهير الزمالك في المباراة المُقبلة بين الفريقين والمقرر لها بعد غد، الاثنين، في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

ورحب نادي الجونة، في وقت سابق، بتبديل ملعبه في مباراة الدور الأول مع نادي الزمالك والمقرر لها بعد غد، الاثنين، في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الممتاز، لتقام على ملعب بتروسبورت بدلاً من ملعب الجونة والعكس في الدور الثاني.

المزيد عن: كورة كرة رياضة الزمالك الجونة
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