يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وجبة كروية دسمة بمواجهة من العيار الثقيل في ديربي لندن بين توتنهام وضيفه تشيلسي، مساء السبت، في الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي.





ودائمًا تتسم مباريات ديربي لندن بين توتنهام وتشيلسي بالندية والإثارة؛ وخاصة مع المستويات الكبيرة التي يقدمها السبيرز والبلوز في السنوات الأخيرة لاسيما بالبريمييرليغ.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش

ويستعرض “الفجر الرياضي” في التقرير التالي كل التفاصيل المتعلقة بمباراة توتنهام وتشيلسي، فإلى السطور التالية:





موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “ويمبلي” في قلب العاصمة البريطانية لندن وبإدارة الحكم مارتن أتكينسون. يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.



