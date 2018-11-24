يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:42 معمرو عادل
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وجبة كروية دسمة بمواجهة من العيار الثقيل في ديربي لندن بين توتنهام وضيفه تشيلسي، مساء السبت، في الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي.
ودائمًا تتسم مباريات ديربي لندن بين توتنهام وتشيلسي بالندية والإثارة؛ وخاصة مع المستويات الكبيرة التي يقدمها السبيرز والبلوز في السنوات الأخيرة لاسيما بالبريمييرليغ.
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
ويستعرض “الفجر الرياضي” في التقرير التالي كل التفاصيل المتعلقة بمباراة توتنهام وتشيلسي، فإلى السطور التالية:
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة 20:30 مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “ويمبلي” في قلب العاصمة البريطانية لندن وبإدارة الحكم مارتن أتكينسون.
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.
ترتيب الفريقين
يحتل توتنهام صاحب الضيافة المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 12 مباراة من خلال 9 انتصارات و3 هزائم دون تعادلات، وسجل السبيرز 20 هدفًا واستقبلوا 10 أهداف، ويعد هاري كين هداف الفريق برصيد 6 أهداف.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات و4 تعادلات ودون هزيمة، وسجل البلوز 27 هدفًا واستقبلوا 8 أهداف، ويعد البلجيكي إدين هازارد هداف الفريق برصيد 7 أهداف.
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
تاريخ المواجهات
يتفوق تشيلسي في تاريخ المواجهات على توتنهام خلال 160 مواجهة سابقة بينهما، وفاز البلوز 68 مرة وفاز السبيرز 52 مرة وتعادلا 40 مرة.
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
وكان أكبر فوز لصالح توتنهام بنتيجة 5/0 عام 1920 في الدوري بجانب فوز تشيلسي بنتيجة 6/1 في الدوري الإنجليزي عام 1997.
وكانت أول مباراة بين الفريقين في الدوري يوم الـ18 من ديسمبر 1909، وفاز تشيلسي بنتيجة 2/1، بينما انتهت آخر مباراة بفوز توتنهام بنتيجة 3/1 يوم الـ1 من أبريل الماضي بالدوري.
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
وتعد المواجهة الأولى بين الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام والإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، وواجه بوكتينيو تشيلسي 13 مرة فاز في 4 مناسبات فقط، وتعادل مرتين وتلقى 7 هزائم، يبنما يخوض ساري لقاءه الأول ضد توتنهام.
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