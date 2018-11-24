عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب الزمالك السابق





فجر لاعب الأهلي السابق زكريا ناصف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للأهلي، والذي ينوي مجلس إدارة القلعة الحمراء التعاقد معه خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخرًا.





وأكد زكريا ناصف في تصريحات تليفزيونية: “الأهلي يتفاوض مع المدرب البرتغالي فيريرا، وكذلك الأهلي يفاوض اللاعب بغداد بو نجاح الذي يلعب في الدوري القطري لضمه في الانتقالات الشتوية".





وأوضح ناصف أن الأهلي لن يكتفي بالتعاقد مع بغداد بو نجاح فقط، بل سيذهب للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر كذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق، ولكن هذا لن يحدث إلا بعدما يتم الإستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب في الفريق.



