وليد سليمان يكتفي بجلسة في الجيم على هامش مران الأهلي
السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:39 معلي نبوي
تغيب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه الجماعي، المقام على ستاد مختار التش بمقر النادي بالجزيرة.
وعقد سليمان جلسة قصيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ثم اكتفة بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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