ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وليد سليمان يكتفي بجلسة في الجيم على هامش مران الأهلي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:39 م
وليد سليمان يكتفي بجلسة في الجيم على هامش مران الأهلي
طباعة
علي نبوي
 

تغيب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه الجماعي، المقام على ستاد مختار التش بمقر النادي بالجزيرة.


وعقد سليمان جلسة قصيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ثم اكتفة بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم.


ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

المزيد عن: وليد سليمان كورة رياضة الأهلي أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
2
x
16:30
2
التعاون
الفيصلي
0
x
18:50
0
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
0
x
17:00
0
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
0
x
17:00
3
مانشستر سيتي
واتفورد
0
x
17:00
0
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
3
x
14:00
0
ريال مدريد
فالنسيا
0
x
17:15
0
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
1
x
16:00
0
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 5:50:01 PM